Сотрудник кладбища признался, что Пугачева не могла идти без помощи, когда приезжала на могилу к родителям

Алла Пугачева недавно обмолвилась, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она продемонстрировала, что ей хорошо в Европе. Но в Москве, на Кузьминское кладбище, похоронены ее родные. Недалеко от входа находятся могилы родителей, бабушки и брата знаменитости.

Она не приезжала туда уже больше трех лет. Журналисты там побывали накануне. Могилы оказались завалены снежным покровом. Там не оказалось цветов, а памятники были весьма скромные. А работники кладбища признались, что когда последний раз Алла Борисовна приезжала, то с трудом ходила. Ей нужна была помощь.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного «роллс-ройса», — поделился работник кладбища. «Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы», — добавил он, пишет aif.ru.

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Мама звезды Зинаида Пугачева умерла в 1986-м, а отец Борис Пугачев — в 1982-м. Они похоронены рядом с бабушкой артистки, Александрой Одеговой. Также рядом покоится брат Примадонны Евгений. Его не стало в 2011 году из-за сердечных болезней. Алла Борисовна после этого заботилась о своем племяннике Владе.