Елена Малышева с братом-близнецом и сестрой навестила свою маму в больнице

Елена Малышева в 2023 году положила маму в больницу. Галина Александровна стала себя плохо чувствовать, поэтому находится под присмотром врачей. Телеведущая ранее ее поздравила с 8 Марта в эфире передачи «Жить здорово!» и сказала: «Только живи». А в апреле ее родительнице исполнится 91 год.

А вот в свой день рождения, 13 марта, доктор медицинских наук воссоединилась с родными, чтобы навестить маму в больнице. Она запечатлелась с братом-близнецом Алексеем Шабуниным и сестрой Мариной Костенко.