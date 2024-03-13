Елена Малышева с братом-близнецом и сестрой навестила свою маму в больнице

Елена Малышева в 2023 году положила маму в больницу. Галина Александровна стала себя плохо чувствовать, поэтому находится под присмотром врачей. Телеведущая ранее ее поздравила с 8 Марта в эфире передачи «Жить здорово!» и сказала: «Только живи». А в апреле ее родительнице исполнится 91 год.
А вот в свой день рождения, 13 марта, доктор медицинских наук воссоединилась с родными, чтобы навестить маму в больнице. Она запечатлелась с братом-близнецом Алексеем Шабуниным и сестрой Мариной Костенко.
«Сегодня у нас с братом день рожденья! Мы двойняшки. Алеша старше меня на полчаса. Мы все трое детей пришли в больницу к маме! Наша мама — чудо-человек. Именно она воспитала в нас преданность профессии, любовь к людям, гордость за дело, которое мы делаем. Мы все стали врачами. Брат — хирург, сестра — невролог, я — терапевт. Наша мама — детский врач. Настоящий врач от Бога. А еще мама научила нас, своих детей, дружить и прощать друг друга», — поделилась Малышева.
Елена Малышева собрала родных вместе. Фото: соцсети Елены Малышевой
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Также телеведущая отметила, что в такой день они обычно собираются всей семьей, чтобы отметь день рождения. Лишь ее мама останется в больнице. Елена Васильевна заявила, что ей очень жаль. Но она также подчеркнула, что ее родительница находится в светлом разуме и любит всех своих детей, внуков и правнуков.