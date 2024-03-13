Клара Новикова призналась, что Светлана Моргунова хотела, чтобы ее похоронили рядом с сыном

Светлана Моргунова умерла 10 марта. Похороны легендарного диктора должны были состояться спустя три дня, но произошла задержка. Друг и коллега Моргуновой Березин заверил, что беспокоиться не нужно, так как ситуацию взял под контроль Игорь Крутой, который был крестником знаменитости.

А Клара Новикова, которая близко дружила со Светланой Михайловной, отметила, что у ее подруги была депрессия после смерти сына Максима. Он умер в 2020 году. Тогда диктор потеряла всякое желание жить.

«После того как умер ее сын Максим, Света сразу очень сдала. Она все время говорила: «Я хочу к Максу». Я ее уговаривала: «Светочка, ты нужна нам здесь. Ты должна молиться за него. Придет время, и ты будешь с Максимом». Но она никого не слушала», — рассказала Новикова.

Она также не стала утаивать, что в последнее время реже общалась с Моргуновой, так как это было тяжело. Но артистка вспомнила, что ездила к ней на день рождения и подарила много вкусностей. По мнению, Клары, главное — достойно проводить теледиву. Она также надеется, что ее последние желание будет исполнено.

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«Светлана Михайловна хотела быть похороненной рядом с Максимом», — призналась юмориста, пишет «МК».

Заботами, связанными с организацией похорон, занимается невестка Моргуновой, по словам Новиковой.