Невестка Валерии заявила, что ее трехлетняя дочь попала в больницу из-за халатности врача: «Руки и ноги посинели»

У сына Валерии, Арсения Шульгина, минувшие праздничные выходные были омрачены, так как его дочка Селин заболела. Трехлетняя девочка лежала с высокой температурой. В итоге ее отправили в больницу. За кроху переживал Иосиф Пригожин.

Но теперь ей стало лучше, поэтому жена Шульгина, Лиана, рассказала, что случилось. Она пояснила, что дочка заболела в конце февраля, но лечилась дома под присмотром педиатра. По ее словам, врач давал рекомендации по результатам анализов и даже разрешил ребенку идти в детский садик, но после этого ей стало хуже.

«Температура поднялась до 39,9, и резко начался цианоз рук и ног. Мы все, кто был (мои родители, я, няня) столкнулись с этим впервые. Кисти рук и ноги на глазах начали резко сильно синеть! Я сразу позвонила в скорую, она приехала примерно за 10 минут. К приезду температура была 40,2», — сказала невестка Валерии.

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Она отметила, что наследнице было очень плохо, поэтому она не пыталась сопротивляться, когда врачи ставили ей капельницы. В итоге оказалось, что у нее метапневмовирус и еще грипп группы Б. Лиана сожалела, что доверилась педиатру, так как если бы малышка не пошла в садик, то смогла бы восстановиться и таких последствий можно было избежать.