Клава Кока не согласилась со словами Аллы Пугачевой о России: «Это неправильно»

Клава Кока предстала на пресс-завтрака Премии МУЗ-ТВ. Она стала одной из ведущих грядущего шоу, которое состоится летом. Певица затронула тему, того что сейчас все чаще происходят публичные конфликты среди артистов. Она заявила, что не любит ссоры, а также ей кажется, что не нужно публично задевать кого-либо. Поэтому Клава не стала принимать ни чью сторону в конфликте Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова.

На днях Примадонна записала видео, в котором высмеяла коллегу. Она так отреагировала на слова музыканта, который заявил, что уехавшие артисты приползут на коленях.

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