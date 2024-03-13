Люся Чеботина заявила, что ее главная конкурентка в шоу-бизнесе Ольга Бузова

Люся Чеботина 13 марта появилась на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ». После перерыва в два года премия состоится. Масштабное шоу пройдет 14 июня. В числе ведущих оказались Лолита Милявская и Клава Кока.

В беседе с журналистами Чеботина отметила, что она в предвкушении премии, так как технологии сейчас регулярно продвигаются вперед, а также появился искусственный интеллект, который также поможет сделать выступления артистов фееричными. Она считает, что будет бороться за награду в номинации «Певица года», а главной конкуренткой назвала Ольгу Бузову.

«На звание лучшей исполнительницы, наверное, буду я в номинации. Мне кажется, Оля Бузова может быть моей конкуренткой, потому что она действительно в последнее время удивляет классным материалом, песнями, но мы дружим и у нас взаимная любовь, поэтому это будет такая добрая конкуренция», – призналась Люся, пишет KP.RU.

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Она также добавила, что есть много молодых исполнителей, таких как Джонни, Эльман, Андро, которые вполне могут объединиться с такими артистами, как Дмитрий Билан, Лолита, Филипп Киркоров. Она уверена, что такое решение все примут на ура.