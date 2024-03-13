Березин рассказал, что Крутой занимается организацией похорон Моргуновой

Светлана Моргунова умерла 10 марта у себя дома. Оказалось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Сначало сообщалось, что похороны пройдут 12 марта, но в итоге произошла задержка. Друг диктора Владимир Березин рассказал, почему так случилось. Он пояснил, что в таких ситуациях не стоит торопиться. Для Моргуновой хотят организовать достойную церемонию прощания. Под свой контроль все взял Игорь Крутой, который был ее крестником.

«Он все делает основательно и достойно. К тому же у всех будет возможность попрощаться со Светой. Артисты — люди занятые, у всех свои планы. За этот лишний день-другой у всех будет возможность их подкорректировать», — сказал Березин, пишет «МК».

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Похороны пройдут на Троекуровском кладбище 14 марта. Напомним, что в последние годы Моргунова уже не выходила в свет. Она тяжело переживала смерть сына Максима. Друзья утверждают, что у нее была депрессия. Лишь внучки Дарья и Анна были ее отрадой.