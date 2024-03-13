Брухунова заявила, что еще не восстановилась после второй беременности: «Сейчас я в своем максимальном весе»

Евгений Петросян 13 марта празднует день рождения жены Татьяны Брухуновой. Также их сыну Вагану стукнуло четыре года. И именно в этот особенный день они решили объявить, что снова стали родителями. Пара выложила фото с новорожденной дочкой. Ее имя они пока не стали раскрывать. Супругов стали не только поздравлять с радостным событием, но и расспрашивать о беременности. Татьяне удавалось скрывать свое интересное положение. Но она дала понять, что сама вынашивала ребенка.

«В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», — высказалась жена Петросяна.

Также она отметила, что не выставляла свои беременные фото на всеобщее обозрение, но это совсем не значит, что их нет. Поклонники стали заверять, что Брухунова очень быстро вернулась в форму после родов. Многие предположили, что на фото девочке всего около шести месяцев. А супруга юмориста призналась, что восстанавливается не так быстро, как все думают.