Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее брат Майкл зарабатывает на уроках иностранного языка

Старшие дети Анастасии Заворотнюк вернулись из США в Россию, когда актриса заболела. Она продолжает лечиться от онкологического заболевания. Ее старшая дочка Анна от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым раньше жила в Нью-Йорке.

Теперь у нее есть квартира в Москве, а также она часто ездит в Европу. Также и ее брат Майкл прилетел в Россию. Он ранее хотел стать актером. Но окончив МГИМО решил поменять сферу деятельности. Анна рассказала, чем теперь занимается ее 23-летний брат.

«Он закончил МГИМО. Сейчас занимается преподаванием английского языка на частной основе онлайн. Кстати, если есть желание подтянуть английский, welcome», — поделилась модель.

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Также Майкл занимается музыкой. У него есть свой группа Lepra. Он уже выпустил несколько песен. Его возлюбленная София порой пишет песни для группы. А вот Анна встречатся с бизнесменом, имя которого не раскрывает. Она в последнее время стала жить в Дубае, а в Москву приезжает, чтобы повидать родных и друзей. У Заворотнюк есть дочка Мила, которая родилась от фигуриста Петра Чернышева. Малышке всего пять лет.