Брухунова прокомментировала отсутствие своих беременных фото: «Это не значит, что их нет»

13 марта свой день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Также четыре года исполнилось ее сыну Вагану. Она выложла семейное фото, на котором предстала с Евгением Петросяном. И также пара показала новорожденную дочку. Они объявили, что снова стали родителями.

Пока имя девочки они хранят в тайне. А поклонники активно стали обсуждать то, что никто не видел Татьяну с округлившимся животом. Даже на фото она скрывала беременность. Но жена юмориста намекнула, что рожала сама.

«Если я их не сливаю в Сеть, это не значит, что их нет. Может вам еще анализы показать?» — заявила она.

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Также Татьяна опровергла домыслы, что летала в Китай рожать. Некоторые фанаты подсчитали, что, скорее всего, ребенку уже около шести месяцев. Ранее сам Петросян опроверг слух, что они воспользовались услугами суррогатной матери.