Брухунова прокомментировала отсутствие своих беременных фото: «Это не значит, что их нет»

Татьяна Брухунова стала мамой во второй раз. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Татьяна Петросян намекнула, что второго ребенка от Евгения Петросяна рожала сама.

13 марта свой день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Также четыре года исполнилось ее сыну Вагану. Она выложла семейное фото, на котором предстала с Евгением Петросяном. И также пара показала новорожденную дочку. Они объявили, что снова стали родителями. 

Пока имя девочки они хранят в тайне. А поклонники активно стали обсуждать то, что никто не видел Татьяну с округлившимся животом. Даже на фото она скрывала беременность. Но жена юмориста намекнула, что рожала сама. 

«Если я их не сливаю в Сеть, это не значит, что их нет. Может вам еще анализы показать?» — заявила она. 

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Также Татьяна опровергла домыслы, что летала в Китай рожать. Некоторые фанаты подсчитали, что, скорее всего, ребенку уже около шести месяцев. Ранее сам Петросян опроверг слух, что они воспользовались услугами суррогатной матери. 

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