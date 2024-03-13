Болдин заявил, что Пугачева вернется в Россию: «Аллу Борисовну простят»

Алла Пугачева после переезда в Израиль столкнулась со шквалом критики. Однако многие друзья певицы утверждают, что она вернется в Россию. Кто-то считает, что она уехала ради двойняшек Лизы и Гарри, которые теперь учатся в зарубежной школе. Другие считают, что ей пришлось последовать за Максимом Галкиным*. А вот бывший муж звезды Евгений Болдин считает, что Примадонна еще получит прощение за все свои высказывания и поступки, а вот ее супруг нет.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят в России. Со временем. Многих не простят. Галкина*, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — высказался Евгений Борисович.

Также продюсер рассказал, что раньше он с ней часто путешествовал, когда они еще были в браке. Болдин заверил, что Примадонна всегда тепло отзывалась о родине и отстаивала страну перед иностранными журналистами, пишет NEWS.ru.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Болдин был ее третьим мужем. Ради него она ушла от Евгения Стефановича, а вот продюсер развелся с женой Людмилой, которая воспитала от него дочь Екатерину. Однако их брак продлился только восемь лет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.