Петросян опроверг слухи о том, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери

Евгений Петросян уже давно стал известным юмористом. 13 марта он и его жена Татьяна Брухунова раскрыли радостную новость. У пары родился еще один ребенок. Теперь артист растит не только сына Вагана, которому четыре года, но и новорожденную дочку.

Для многих эта информация стала ошеломляющей, так как жену Петросяна не видели с округлившимся животом, ка ки во время первой беременности. Поползли слухи, что они воспользовались услугами суррогатной мамы. Но сам юморист все стал отрицать.

«Это не правда. Не надо наговаривать» - приводит KP.RU слова юмориста.

Также Евгений Ваганович отметил, что не будет называть имя наследницы. Он заявил, что эту миссию возлагает на жену.

«Я не в праве вам говорить имя, это надо у Татьяны надо спрашивать», – заявил артист.

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Напомним, что недавно Петросян лежал в больнице. Он получил травму предплечья во время гололеда. Из-за перелома ему пришлось сделать операцию. Но юморист быстро оправился после случившегося. Он уже возобновил концерты. Добавим, что от первого брака у звезды есть дочка Анастасия.