Мария Ильюхина из «Ворониных» подарила игрушечный «Бентли» своей дочке на первый день рождения

Мария Ильюхина 12 марта отметила важное событие. Ее дочке Маше исполнился один годик. Актриса с мужем Алексеем Шаровым устроила праздник для близких. Они поделились кадрами с именинницей. Девочка была в платье с рюшами и принтом. Артистка предпочла надеть модное клетчатое платье. Своей дочке пара подарила первую машину «Бентли», но пока игрушечную.

«Поздравить любимую крестницу приехал и блогер Кирилл Скрипник. А среди многочисленных подарков Маша получила свой первый «Бентли», — рассказали в окружении 20-летней Ильюхиной.

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Напомним, что актрисы сыграла свадьбу с избранником в 2022 году. Позже стало известно, что она ждет ребенка. Мария брала паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Однако теперь она снова готова к съемкам.

По материалам «СтарХит»