Лолита Милявская готова трудиться за еду: «Два с половиной месяца без работы»

Лолита Милявская впервые вышла в свет после вечеринки Насти Ивлеевой. Этот «перформанс», как его назвала блогерша, принес «забвение» многим артистам. Оскандалившихся звезд просто перестали приглашать на ТВ. Среди тех, кто попал в опалу, оказался Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти и многие другие.

Постепенно, спустя два с половиной месяца после этой вечеринки в клубе «Мутабор», звезды возвращаются на съемки. Киркорова пригласили в «Маску», он возглавляет жюри, а Лолита Милявская станет ведущей Премии МУЗ-ТВ вместе с Клавой Кокой, Лерой Кудрявцевой и Владимиром Маркони.

Кстати, Лолита Милявская уже успела пошутить по поводу того, что готова работать за еду. С места события подробностями делится корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

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