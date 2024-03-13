Лолита Милявская сменила имидж и пришла на пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» после вечеринки Насти Ивлеевой

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, Лолита Милявская оказалась среди приглашенных звезд на пресс-завтраке Премии МУЗ-ТВ. Компанию ей составили Ольга Бузова и Клава Кока, поп-дива на одной волне с более молодым поколением. Артистка сменила имидж на более зрелый и сдержанный. Короткая стрижка, иссиня-черные волосы, стервозные очки-лисички, модная кофта — все это только подчеркивало внешность звезды, которая заметно постройнела.

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После истории с вечеринкой Насти Ивлеевой певицу стали всюду убирать. Она лишилась заработка, оставшись без концертов. Ее постигла участь Филиппа Киркорова и других знаменитостей, которые попали под «санкции», появившись на вечеринке блогерши. Позже поп-короля сцены все-таки вернули на ТВ. Постепенно возвращается к съемкам и Лолита Милявская.

Также выяснилось, что ведущими Премии МУЗ-ТВ станут Клава Кока, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Лолита Милявская. Имя пятого ведущего объявят только 14 июня.