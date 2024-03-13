Роман Костомаров: «Я в шоке оттого, что потерял руки и ноги просто потому, что простудился!»

В недавнем интервью Роман Костомаров ответил на вопрос о том, как он оказался в больнице и почему так серьезно заболел. Ведь казалось бы, у фигуриста была обычная пневмония. Спортсмен признался, что и сам не мог представить, что все обернется таким образом, что он перенесет ампутацию стоп и кистей рук. Осложнения были вызвали сепсисом и некрозом. Состояние олимпийского чемпиона стремительно ухудшалось, врачам пришлось принимать кардинальные меры, иначе они бы его не спасли.

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