Роман Костомаров о новой жизни после болезни: «В первую очередь, мне удалось выжить»

Роман Костомаров спустя год после тяжелой болезни (из-за сепсиса и некроза фигуристу сделали операцию, ампутировав кисти рук и ступни ног) рассказал о том, как он живет сейчас. И самое ценное, по словам олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, это то, что он сумел выжить. Медикам удалось спасти ему жизнь. Ведь сепсис весьма опасен, организм может выдать непредсказуемую реакцию на подобное. Многие помнят историю Юлии Началовой, которую врачи спасти не смогли.

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Главным, по словам фигуриста, он считает то, что вернулся к своей семье. Хотя тревожные сообщения о состоянии олимпийского чемпиона были весьма удручающими. Операция за операцией, следом ампутация.

«В первую очередь мне удалось выжить. Еще один главный итог — то, что я, как обещал, смог снова выйти на лед. Ну а последствия случившегося... Это останется на всю жизнь, и я к этому привыкаю», — заверил Роман Костомаров.

По материалам 7days