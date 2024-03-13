У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родилась дочка

У 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Это девочка.

Юморист представил в соцсетях семейное фото, где помимо него и четырехлетнего сына Вагана жена держит на руках малышку.

Беременной Татьяну Брухунову никто не видел. Либо она тщательно скрывала интересное положение, либо они прибегли к другим методам.

Имя девочки родители раскрывать не стали. При этом Брухунова трогательно написала в соцсетях: