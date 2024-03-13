У 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Это девочка.
Юморист представил в соцсетях семейное фото, где помимо него и четырехлетнего сына Вагана жена держит на руках малышку.
Беременной Татьяну Брухунову никто не видел. Либо она тщательно скрывала интересное положение, либо они прибегли к другим методам.
Имя девочки родители раскрывать не стали. При этом Брухунова трогательно написала в соцсетях:
«Мои счастливые 35».
У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родилась дочка. Фото: соцсети
Напомним, сына Вагана Петросян и Брухунова родили в 2020 году. С тех пор поклонники судачат, что мальчика звездным родителям выносила суррогатная мать. Однако официально юморист и его супруга информацию не подтвердили.
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