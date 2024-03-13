Кристину Орбакайте позвали выступить в баре на окраине Нью-Йорка

Кристина Орбакайте стала заложником сложной ситуации, которая возникла вокруг ее матери Аллы Пугачевой. Примадонна в очередной раз нелицеприятно высказалась о своих соотечественниках, подчеркнув, что «нормальные люди» возвращаться в нашу страну не намерены.

После этого последние поклонники отвернулись от певицы. А дочери Пугачевой Кристине Орбакайте запретили выступать в своей стране. При этом артистка всячески подчеркивала, что она живет в России и никуда уезжать не намерена. Но факт остался фактом.

При этом стало известно, что Орбакайте позвали выступить в нью-йоркском баре Level, расположенном на окраине городе, в Бруклине. Выступление запланировано на 20 апреля.

Ожидается, что артистка представит свои лучшие хиты.

О своей карьере в России Кристине, скорее всего, придется забыть на какое-то время. Поклонники уверены, что спасибо ей надо сказать за это Алле Борисовне.

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