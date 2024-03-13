Пугачева за два дня заработала в России на новом альбоме более 20 млн рублей

Уехавшая из России Алла Пугачева продолжает активно зарабатывать деньги в нашей стране. А все дело в том, что на прошлой неделе Примадонна впервые за 16 лет выпустила альбом по мотивам своих старых песен.

В сборник вошли композиции, которые артистка спела на сольном концерте в Кремле, куда билеты стоили до одного миллиона рублей.

При этом Алла Борисовна пообещала, что к своему дню рождения в апреле выпустит еще один альбом, но там уже будут новые песни.

Первый альбом уже принес Примадонне существенную прибыль. Подруга Пугачевой рассказала журналистам KP.RU, что певице уже удалось заработать за пару дней крупную сумму денег.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня (!) она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей», — отметила она.

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