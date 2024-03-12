«У Фила просто деньги закончились»: россияне встали на сторону Успенской после иска Киркорова

Недавно Филипп Киркоров подал иск в суд. Для него это не первые официальные разбирательства. На этот раз певцу не понравилось высказывание Любови Успенской. Она во время интервью Алене Жигаловой назвала его женоненавистником.
Киркоров посчитал, что такие слова порочат его честь. Он теперь требует с коллеги компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также 2 миллиона рублей, чтобы покрыть издержки. Уже состоялось первое заседание суда по этому делу. На нем Успенская так и не появилась. Адвокат короля отечественной эстрады Александр Добровинский посчитал, что, возможно, певица просто боится.
Но теперь юрист Успенской Елена Сенина призналась, что артистка не собирается посещать суды. Она подчеркнула, что у ее подопечной много дел, а также добавила, что певица знает, что уместно говорить.
«Она не ходит на вечеринки и не пиарится на грязном белье. Люба была и остается достойным человеком», — заявила Сенина, пишет KP.RU.
Любовь Успенская тоже признавалась, что ей надоело слышать в свой адрес оскорбления. Фото: кадр из передачи «Алена, блин!»
Потом Филипп Бедросович все же прокомментировал слова коллеги. Он решил ее пристыдить.
«Боже, меня назвать женоненавистником. Как это в голову могло прийти, когда я всю жизнь пел, пою и творю для женщин. Они есть та самая публика, для которой я всю жизнь пою. Стыдно, как не стыдно. Как говорил мой бывший директор: „Зависть — это мерзкое чувство“. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая — в прямом и переносном смысле относится к этой даме», — сказал он в эфире подкаста You wanna scandal now? на VK.
Оказалось, что новое заседание суда пройдет 4 апреля. Более того, певец также подал в суд за журналистку Алену Жигалову, которая брала интервью у Успенской.
Алена Жигалова выяснила все подробности разногласий Любови Успенской и Филиппа Киркорова. Фото: кадр из передачи «Алена, блин!»
В этой ситуации многие россияне встали на сторону Любови. Она раньше хорошо общалась с королем отечественной эстрады. Певица вспомнила, как звала его на показ мод, но он не только не пришел, но и не прислал видеопоздравление, о котором она его попросила. Артистка затаила на него обиду. Она заверила, что после этого он ее покрыл нецензурной бранью.
«Друг друга стоят», — считает пользовательница Telegram Наталья.
«Запасаемся попкорном», — присоединилась Марина.
«Иск о защите, простите, чего?» — удивилась Анастасия.
«А кто его вообще назвал певцом номер один?» — поразилась Елена Алексеева.
«Мужик еще называется! Правда глаза режет?» — высказалась Наталья К.
«У Фила просто деньги закончились», — сказала Юлия Березкова.
Филипп Киркоров рассказывал о конфликте с Любовью Успенской на передаче Андрея Малахова. Фото: кадр из шоу «Малахов»
К слову, ранее Киркоров также столкнулся с Успенской, когда стал защищать хирурга Тимура Хайдарова. Он в 2023 году воспользовался его услугами и преобразил тело. А вот его коллега обвинила врача в некомпентентности. Она заверила, что ей он провел неудачную операцию.
В этом Тимура обвинила и певица Слава. По мнению Филиппа Бедросовича, с ним постоянно происходят скандалы, так как все, кто хочет известности, просто говорят его имя, чтобы привлечь к себе внимание.
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Напомним, что до недавнего времени артист не давал концерты и не участвовал в съемках телевизионных шоу, так как ему был объявлен бойкот после участив в вечеринки Насти Ивлеевой. Однако ему удалось добиться возвращения на экраны.