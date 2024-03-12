«У Фила просто деньги закончились»: россияне встали на сторону Успенской после иска Киркорова

Недавно Филипп Киркоров подал иск в суд. Для него это не первые официальные разбирательства. На этот раз певцу не понравилось высказывание Любови Успенской. Она во время интервью Алене Жигаловой назвала его женоненавистником.

Киркоров посчитал, что такие слова порочат его честь. Он теперь требует с коллеги компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также 2 миллиона рублей, чтобы покрыть издержки. Уже состоялось первое заседание суда по этому делу. На нем Успенская так и не появилась. Адвокат короля отечественной эстрады Александр Добровинский посчитал, что, возможно, певица просто боится.

Но теперь юрист Успенской Елена Сенина призналась, что артистка не собирается посещать суды. Она подчеркнула, что у ее подопечной много дел, а также добавила, что певица знает, что уместно говорить.