Тимур Родригез заговорил о своих отношениях с актрисой Катей Кабак: «Мне просто повезло»

Не так давно стало известно, что Тимур Родригез развелся. Он старался скрывать личную жизнь. Шоумен прожил 16 лет с Анной Девочкиной, которая родила ему двух сыновей — Мигеля и Даниэля. Им удалось остаться в хороших отношениях.

Но уже не раз певца видели вместе с молодой актрисой Катей Кабак. Она даже снялась в его музыкальном клипе. Пара также вместе блистала на премьере драмы «Прошлые жизни». Теперь Родригез вместе с ней появился на «Шоу Воли». Он стал гостем, а его спутница сидела в зале.

«Вы мутите, а?!» — задал сразу вопрос ведущий Павел Воля.

Он смутил Кабак, но все же услышал от нее ответ.

«Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — заявила актриса.

Также загадочно и двояко ответит Тимур. Он решил подогреть слухи о романе, так как не стал ничего отрицать.

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«Катя — прекрасная муза, я думаю, что для любого артиста… И мне просто повезло», — сказал певец.

После этого Катя назвала его красивым, восхитившись артистом. После этого Илья Соболев уже не сомневался, что перед ним настоящая пара.