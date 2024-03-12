Пахмутова заявила, что друг семьи помог продлить жизнь Добронравову на год: «Он приезжал быстрее, чем скорая»

Александра Пахмутова пережила смерть мужа Николая Добронравова в 2023 году. Однако она продолжает появляться на публике. Несколько месяцев назад композитор отметила 94-летие. Порой к ней приходят в гости друзья. Она на днях пообщалась с режиссером Оксаной Шелест. И Пахмутова рассказала, что у ее семьи есть ангел-хранитель. Так она называет танцора Евгения Малышко, который для нее стал как сын.

По ее словам, друг окутал ее заботой, а также смог на год продлить жизнь Добронравова. Он занимается разными организаторскими вопросами, концертами и съемками. А когда здоровье мужа Александры Николаевны стало хромать, то он всегда оказывал помощь.

«Бывало, что Николаю Николаевичу становилось плохо глубокой ночью или ранним утром. Мы сразу звонили Жене, и он приезжал быстрее, чем скорая, в любое время суток. Если говорить совсем откровенно, то только благодаря Жениным заботам и стараниям жизнь Николая Николаевича продлилась почти на целый год», — поделилась Пахмутова, пишет «МК».

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Она призналась, что сделала доверенность на Малышко, чтобы он мог заниматься любыми проблемами и делами семьи. Напомним, что детей у композитора нет.