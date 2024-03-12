Актриса Алена Хмельницкая рассталась с молодым женихом

Алена Хмельницкая очень долго строила отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше ее на целых 13 лет. Они вместе ездили в путешествия и порой выходили в свет. Но теперь актриса неожиданно объявила, что свободна. Подробности размолвки с женихом она раскрывать не стала. Однако артистка дала понять, что все прошло без драмы. Звезда отметила, что не грустит. Их отношения продлились почти 10 лет, но свадьбу они так и не сыграли.

«Сейчас у меня нет отношений, про которые я могла бы что-то рассказать. Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь. Поэтому то, что должно быть, оно будет, а то, что пролетает мимо, оно пролетает», — сказала Алена, пишет Woman.ru.

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Она добавила, что все во власти судьбы. Звезда отметила, что ей и сейчас хватает романтики. Напомним, что актриса пережила развод с Тиграном Кеосаяном в 2014 году. У них есть две дочки — Александра и Ксения. С бывшим мужем Хмельницкая сохранила хорошие отношения.