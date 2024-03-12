Нюша вернулась к мужу Игорю Сивову в Дубай на фоне слухов о разводе

Нюша не так давно приезжала в Россию. Она стала появляться на публике без обручального кольцо, но избегала всех вопросов о личной жизни. Также певица удалила все фото с Игорем Сивовым, подогрев слухи о разводе. Но недавно она вернулась в Дубай, где живет уже несколько лет с семьей.

Более того, артистка отметилась в ресторане, куда пришел и ее муж. Они не стали публиковать совместные фото, но выложили кадры с одинаковым пейзажем и интерьером, поэтому поклонники сразу догадались, что вечер супруги провели вместе. Нюша заверила, что туда пришла ради дочери Симбы. Девочка очень хотела увидеть кулинарное шоу.

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Напомним, что несколько недель назад Сивова подловили на концерте в ОАЭ в компании стройной брюнетки. Он очень трепетно ее обнимал и страстно целовал. Комментировать кадры с незнакомкой, которые разошлись по Сети, бизнесмен не стал. Нюша тоже хранит молчание. Но ранее она уже рассказывала, что ловила мужа на измене, когда ждала второго ребенка, но тогда звезда его смогла простить.