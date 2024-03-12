Певец Артем Качер заявил, что подыграл приставшей к нему Настасье Самбурской на «Маске»

В пятом сезоне шоу «Маска» участвуют многие артисты. И в очередном выпуске члены жюри решили выяснить, кто скрывался в костюме Акулы. Там был певец Артем Катчер. Он признался, что не ожидал, что так рано покинет шоу.

Артист пытался менять голос и маскироваться так, чтобы члены его семьи не догадались, что именно он находится под маской. Также Артем ответил на обвинения Настасьи Самбурской, которая была в наряде Мотылька. Она заявила, что он трогал ее за бюст и назвала наглецом.

«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем», — пояснил певец, пишет «СтарХит».

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Также Катчер заподозрил, что его намеренно так рано раскрыли. Но он рад, что принял участие в шоу и смог насладиться выступлениями, в которых был не похож на себя.