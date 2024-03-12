Иван Ургант впервые за три года снялся в кино в главной роли

Иван Ургант с 2022 года не появлялся на экранах. Но теперь он объявил о возвращении. Оказалось, что актер снялся в фильме «Во сне ты горько плакал». В соцсети шоумен выложил постер картины, где сыграл главную роль. На афише он предстал с бородой.

Отметим, что съемки фильма состоялись прошлым летом в Санкт-Петербурге. Еще в картине отметились Полина Агуреева и Алена Кучкова. Премьера состоится в 2024 году, но точная дата пока не объявлена. Сам Ургант комментировать свою новую роль не стал.

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Напомним, что телевизионные шоу он пока не ведет. Последний раз в кино актер снимался в 2021 году. Это была новогодняя комедия «Елки-8».