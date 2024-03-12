Гагарина рассказал, что не сидит на диете: «Сегодня даже шаурму съела»

Полина Гагарина не скрывает, что в свое время сильно похудела. Певица набирала вес во время первой беременности, а потом поправилась, когда ждала дочку Мию. Но вот уже больше пяти лет она демонстрирует точеную фигуру. Многие ее критикуют за худобу и обвиняют в том, что она сидит на диете. Но сама артистка не рах демонстрировала, как занимается спортом.

В интервью она призналась, что не только не пользуется диетами, но и выступает против разных препаратов для похудения, которые все чаще используют селебрити.

«Лично я против такого. Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом», – рассказала Полина.

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Она добавила, что ей некогда смотреть разные шоу. Певица отметила, что не будет участвовать в «Новой Фабрике звезд». Также артистка похвасталась, что готовятся к концерту в «Лужниках», где раньше выступали Баста и Григорий Лепс, пишет SPB. KP.RU.