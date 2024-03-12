Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин признался, что 45 лет не может бросить курить

Сергей Селин отметил, что его называют самым добрым мужчиной. Фото: Global Look Press

Сергей Селин рассказал, что однажды бросил курить, но поправился на 16 килограммов за год.

Сергей Селин 12 марта отмечает день рождения. Он находится на гастролях, поэтому не будет устраивать пышный праздник. Актер признался, что к 63 годам понял, что главное — семья, а не деньги. Также он признался, что ему нравится жить в состоянии влюбленности в жену и жизнь. Лишь бросить вредную привычку он так и не смог, хоть и понимает, что это наносит вред здоровью. Поэтому продолжает пытаться побороть свое желание курить сигареты. 

«Когда человек 45 лет курит, бросить в одну секунду сложно. Я бросал уже, но поправился на 16 килограммов за год. Поэтому есть вредная привычка. Во мне все есть: и хорошее, и плохое. Меня называют самым добрым мужчиной страны», — поделился именинник.

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Он отметил, что образ Дукалиса из сериала «Улица разбитых фонарей» стал мемом. По словам Селина, сначала ему это нравилось, но теперь он не гордится этим, пишет SPB.KP.RU.

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