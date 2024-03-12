Находящаяся в СИЗО Блиновская призналась, что готова отдать все ради встречи с детьми

Елена Блиновская продолжает находится в СИЗО. Ее перевели в изолятор, где она пробудет до 26 апреля. Однако блогерша уже просила суд, чтобы ее вернули под домашний арест. Она признается, что страдает в разлуке с детьми. А на днях к ней приезжали члены общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Им она также эмоционально рассказала о своих переживаниях, связанных с сыновьями: 14-летним Всеволодом, 12-летними Платоном и Мироном, а также с дочкой Авророй, которой три года.

Председатель комиссии Георгий Волков признался, что Блиновская очень хочет, чтобы ей изменили меру пресечения, так как у нее есть несовершеннолетние дети. Также он добавил, что состояние блогерши в норме, но она не сдерживает слез, когда говорит о своих наследниках.

«Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть ее несовершеннолетних детей», — поделился Волков, пишет «Газета.ru».

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Напомним, что Елена была задержана из-за неуплаты налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Каждый день сумма растет из-за пенни. А из под домашнего ареста ее отправили в СИЗО из-за многочисленных нарушений.