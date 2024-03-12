Пригожин раскрыл диагноз внучки Валерии, которая попала в больницу: «Пневмококковая инфекция»

В семье Валерии случилась неприятная ситуация. Ее внучка Селин заболела. Встревоженные родители Арсений Шульгин с женой Лианой вызвали скорую помощь, так как у малышки поднялась высокая температура. Муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что случилось. По его словам, температура поднялась до 40,2 градуса. Он связался с врачом, академиком РАН Марком Курцером. Тогда внучку певицы положили в известную больницу Лапино.

«Вирус группы Б, пневмококковая инфекция. Она ходит в садик, там вирус и зацепила», — отметил продюсер.

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Также Иосиф рассказал, что тоже лежал в этой больнице в декабре. Он признался, что трехлетней Селин уже стало лучше. Возможно, что ее выпишут уже 12 марта, пишет «МК».