Сестра актера Михаила Ефремова оказалась в реанимации после пластической операции

У Михаила Ефремова есть сестра Анастасия. Она является театральным критиком. Родственница актера стала героиней шоу «Звезды сошлись». Она рассказала, что дважды прибегала к пластическо операции. После развода ей удалось похудеть, но кожа на лице провисла, поэтому ей захотелось сделать подтяжку век. Результатом она осталась довольна.

А в период пандемии Анастасия снова обратилась в клинику, но попала к другому хирургу. Кардиолог запретил ей делать операцию, а вот анестезиолог заверил, что все будет нормально. Она все же сделала подтяжку лица, а спустя две недели у нее случился обширный инфаркт. Сестру Ефремова поместили в реанимацию. Теперь она с большим ужасом говорит о случившемся. Женщина заверила, что больше никогда не ослушается врачей.

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Напомним, что Анастасия родилась в гражданском браке создателя театра «Современник» Олега Ефремова и актрисы Ирины Мазурук. А Михаил появился на свет в другом браке Олега, уже с Аллой Покровской.