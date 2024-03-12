Тарасов и Костенко не выбрали имя новорожденному сыну до сих пор: «Никто не верит, что мы еще не назвали»

Почти месяц прошел после появления в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко четвертого ребенка. У них родился сын. Личико малыша пара не так давно перестала скрывать. А вот об имени малыша еще ничего не известно.

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Как оказалось, имя сынишке пара еще не выбрала. Казалось бы, вариант уже есть, но почему-то родители замешкались.

«У нас есть варианты, и многие правы, что мы хотели назвать в честь папы, потому что в честь моего отца мы назвали Алексея (третий ребенок Тарасова и Костенко. — Прим. ред.). Многие пишут: «Ярослав», но мы еще не выбрали», — рассказал спортсмен на YouTube-канале «Семья Тарасовых».

Также Дмитрий заявил, что хочет от жены еще одного ребенка. Для него, к слову, это уже будет тогда шестой наследник, от первого брака у футболиста есть взрослая дочь Ангелина.