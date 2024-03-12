Анна Асти объявила о переносе мартовского тура: «Не могу пока работать»

Певица Анна Асти в праздничные выходные впервые вышла на сцену после скандальной «голой» вечеринки. Период «отмены» она использовала, чтобы поправить здоровье – ей провели операцию на ногах. В подробности звезда не вдавалась, дала понять, что давно готовилась к этому, и проблема назрела так сильно, что пришлось даже отменять концерты.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А после выступления на ВДНХ Асти обратилась к публике в Telegram с неутешительной новостью. Оказалось, что она поспешила возобновить концерты, поскольку проблема с ногами еще не ушла в прошлое. Мероприятие далось ей с большим трудом.

«Пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», - написала Анна.

Поклонники поддержали звезду в ее непростом решении и пожелали скорейшего выздоровления.