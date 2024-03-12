Алана Мамаева раскрыла, что на самом деле произошло между Марией Погребняк и блогером Давой на шоу: «Это был не конфликт»

На ТНТ стартовало новое шоу «Сокровища императора», в котором звездные пары борются за бешеные призовые – 14 млн рублей. Испытания они проходят в китайской провинции, где местные жители не знают английского, и с трудом выполняют задания.

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Мария Погребняк участвует с подругой Аланой Мамаевой. И в первой серии она попыталась вывести на чистую воду другого участника, блогера Давида Манукяна. Причиной стали его отношения с Ольгой Бузовой, которая также является подругой блондинки. Левушке было обидно за нее, и она упрекнула Даву в пиаре на чувствах Бузовой.

Теперь зрители обсуждают, что между Погребняк и Давой случился конфликт. Но Алана Мамаева, которая была непосредственным свидетелем происшедшего, объяснила, что какой-то стычки там не случилось.

«Это был не конфликт. Маша задала Давиду несколько вопросов, и он ответил на них. Был просто разговор», — заявила сайту Voice Алана Мамаева.

Напомним, Манукян и Бузова расстались еще в 2021 году. А в новом шоу впервые встретились после расставания. Кстати, Дава то и дело подчеркивал, что у него «тепло в груди» и «екает», а потом даже кинулся целовать бывшую в шею и плечо.