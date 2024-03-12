Травмированная Кудрявцева сообщила о прогрессе: «Отек намного меньше, на ногу могу уже наступать»

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает реабилитацию после операции на ноге. Ей сделали пересадку связки, сейчас звезда передвигается на костылях. Она ежедневно ездит в клинику на восстановительные процедуры и уже добилась первых результатов, о чем поспешила сообщить подписчикам в Telegram.

«Отек намного меньше, на ногу могу уже наступать (не всем весом). Начинаю по чуть-чуть разрабатывать сгибание. Такие дела», - отчиталась звезда фолловерам.

Кудрявцева снабдила свой пост видеокадрами, как в кабинете доктора проходит физиопроцедуру. Ранее звезда экрана жаловалась, что боится наступать на ногу, у нее сформировался страх. Сейчас она его потихоньку преодолевает.

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Напомним, травму Кудрявцева получила на репетиции. Она неудачно приземлилась после прыжка, из-за чего случился надрыв связки в колене.