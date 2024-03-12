Филипп Киркоров заговорил о конфликте с Давой: «Он пиранья»

Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян еще два года назад были друзья не разлей вода. Записали совместный хит, на музыкальную премию ходили вместе, и казалось, что их дружбе не будет конца.

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Однако, в шоу «Маска» Киркоров дал понять, что между ними случился конфликт. Когда судьи обсуждали, что под маской Акулы может оказаться Дава, Филипп Бедросович заявил, что в таком случае первым сольет этого участника с шоу и не позволит ему продолжать выступать. Все вокруг изумились такому повороту и спросили, за что же.

«А он знает, за что. Какая он акула? Пиранья!» - заявил Киркоров.

Сам Манукян, к слову, участвует в шоу «Сокровища императора», куда вскоре присоединится и Филипп Киркоров. Может, конфликт как раз и произошел на съемках этого проекта. Как бы то ни было, поклонники обеспокоенно ищут причину разлада двух друзей.