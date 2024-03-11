«Без комплексов, без пафоса»: россияне поразились, когда Лолита спела в ресторане за еду

Лолита Милявская столкнулась со шквалом проблем после того, как побывала на вечеринке Насти Ивлеевой. Певица в 60 лет продолжает быть без комплексов. А так как после пятого развода она похудела, то вечеринке щегольнула в чулках и смелом наряде. В итоге ее осудили в обществе. А на телевидении ей объявили бойкот, как и Филиппу Киркорову. Пока артистка продолжает жить без концертов и съемок.
Недавно она вернулась из Болгарии, где отдыхала в своем доме. Лолита старается не отчаиваться. Она уже заявляла, что теперь у нее есть время на уборку дома. А теперь певица решила попробовать петь за еду.
Накануне она отправилась в ресторан со стилистом Игорем Гуляевым, который является другом Аллы Пугачевой. Милявская была без макияжа. Она надела свитер и пальто цвета чайной розы. Артистка спросила официанта, может ли она спеть и получить за это еду. Звезда получила одобрительный ответ7 А когла Лолита забыла слова своей же песни, то парень ей помог и спел вместе с ней.
«Теперь пою за еду. Прочла заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробовать и прокатило! Замечательному официанту огромное спасибо.
P.S. Все зафиксировал Игорь Гуляев, еще и рубашку подарил из новой коллекции! Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся», – заявила певица.
Поклонник и друзья изумились поступку звезды. Многие ее похвалили, но нашлись и те, кто не поверил в ее искренность.
«Да еще очередь будет из желающих тебя угостить за караоке-live! Обед с Лолитой! По билетам», – заявила Елена Воробей.
«Народную любовь не купишь! Лола не изменяет себе! Лола ты уникум», – отметил актер Иван Николаев.
«Лолочка! Мы тебя очень любим», – призналась Наталья Подольская.
«Браво! Это же любима Лолита! Без комплексов, без пафоса, умеет посмеяться над собой, за что всегда любима своими поклонниками», – написала kabdekeeva.ekaterina.
«Хватит уже кривляться, еще хуже делаете», – считает katrin4528.
К слову, она также не перестает смеяться над собой. Лолита накануне сделала новую стрижку. Когда она пришла к стилисту, то опиралась на тросточку и называла себя старушкой.
«А вот бабулечка и подстрижена», – с иронией говорила певица.
Она сделала короткую стрижку с челочкой. Артистка не боится экспериментировать с имиджем. Она также все чаще отказывается от косметики.
А после поездки в Болгарию она вернулась домой с ведром для мусора, бытовой химией и разными вещами для дома. Милявская призналась, что обычно ей некогда ходить по магазинам, поэтому она привезла все нужное домой. И вскоре певица взяла сикатор и все фикусы в своей квартире решила подстричь. Она похвасталась тем, что у нее получилось. Лолита старается с пользой проводить свободное время, которое у нее появилось.
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Однако недавно Иван Охлобыстин пожалел звезду. Он уверен, что она сможет вернуться на сцену, только нужно время. При этом актер заявил, что Филиппа Киркорова люди уже не простят за появление на вечеринке Насти Ивлеевой.