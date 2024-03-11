«Без комплексов, без пафоса»: россияне поразились, когда Лолита спела в ресторане за еду

Лолита Милявская столкнулась со шквалом проблем после того, как побывала на вечеринке Насти Ивлеевой. Певица в 60 лет продолжает быть без комплексов. А так как после пятого развода она похудела, то вечеринке щегольнула в чулках и смелом наряде. В итоге ее осудили в обществе. А на телевидении ей объявили бойкот, как и Филиппу Киркорову. Пока артистка продолжает жить без концертов и съемок.

Недавно она вернулась из Болгарии, где отдыхала в своем доме. Лолита старается не отчаиваться. Она уже заявляла, что теперь у нее есть время на уборку дома. А теперь певица решила попробовать петь за еду.

Накануне она отправилась в ресторан со стилистом Игорем Гуляевым, который является другом Аллы Пугачевой. Милявская была без макияжа. Она надела свитер и пальто цвета чайной розы. Артистка спросила официанта, может ли она спеть и получить за это еду. Звезда получила одобрительный ответ7 А когла Лолита забыла слова своей же песни, то парень ей помог и спел вместе с ней.