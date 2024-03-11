Никита Пресняков спел хит своего отца «Аэропорты» и признался в любви жене

Никита Пресняков почти два года живе в Лос-Анджелесе. Там 8 марта его возлюбленная Алена Краснова отметила свой день рождения. Примечательно, что сын Кристины Орбакайте решил возобновить свою карьеру певца и выступил в этот день в баре. Он исполнил каверы на российские песни. В какой-то момент со сцены артист признался в любви супруге, чем растрогал ее до слез.

На концерте Никита также спел хит своего отца Владимира Преснякова «Аэропорты». А позже пара уже устроила застолье при свечах с друзьями. Именинница получила торт со свечками. Она смеялась, когда муж принес ей десерт. Супруги обнимались и целовались на публике.