Леонид Агутин признался, что не все может обсуждать с живущей в США дочерью: «Обидно, что не знакома с русской культурой»

Леонид Агутин порой ездит в США к дочке Елизавете, которую родила Анжелика Варум. Он крайне редко говорит о ней. В 25 лет наследница артиста уже пошла по стопам родителей. Она занимается музыкой и даже собрала свою рок-группу. Но Елизавета исполняет песни только на английском языке. На этот раз Агутин заговорил о дочке. По словам певца, порой ему грустно, так как он не все темы может обсуждать с наследницей.

«Мне вообще обидно, что она не так хорошо знакома с русской культурой, как бы я этого хотел. Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу. Но так сложилось в нашей жизни, не специально было сделано», – высказался Леонид.

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Он также отметил, что его дочка любит рок и создает очень качественную музыку. Певец считает, что она не могла бы так развиться именно в этом направлении в России. Артист уверен, что его наследница обладает талантом, пишет Voice. Напомним, что от первого брака у Агутина есть еще одна дочка Полина Воробьева.