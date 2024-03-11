Березин заявил, что друзья не бросали Моргунову перед смертью, несмотря на ее проблемы со здоровьем

Смерть Светланы Моргуновой стала для многих настоящей неожиданностью. Она только отметила свое 84-летие, а через несколько дней диктора не стало. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Ходили слухи, что после потери сына Максима в 2020 году она впала в депрессию, а потом от нее отвернулись друзья, так как у Моргуновой начались проблемы с памятью. Но ее коллега Владимир Березин заверил, что преданные друзья были рядом с ней даже в сложные периоды.

По его словам, в прошлом году к ней приезжал Андрей Малахов. Он не только снял про нее передачу, но тепло с ней пообщался. Нелли Кобзон также ей регулярно звонила, следила за ее жизнью.

«Клара Новикова всегда была на связи со Светланой. Хотя в последнее время она тоже сетовала: «Вова, знаешь, мне иногда непросто порой ей звонить, потому что все трудней с ней разговаривать». С режиссером Любовью Гречишниковой они тоже были в теплых, дружеских отношениях», — поделился Березин.

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Он добавил, что ближе всех к Моргуновой была ее внучка Даша. По словам диктора, на слова своей внучки Светлана Михайловна всегда реагировала, а друзьям говорила, как ей гордится. Березин считает, что в ней она видела своего сына, смерть которого переживала очень тяжело, пишет «МК».