16-летняя дочка Абдулова заявила, что у нее появился преследователь: «Пытался увезти меня куда-то на машине»

У Александра Абдулова после его смерти осталась дочка Женя. Она пошла по стопам отца. Ей довелось сыграть в фильме «Баба Мороз и тайна Нового года». И теперь юная актриса столкнулась с обратной стороной известности. Она призналась, что у нее появился поклонник, который сначала признался ей в любви, а потом стал преследовать. 16-летняя артистка приходит в ужас от его поступков.

Она рассказала, что получает цветы и разные подарки, такие как сырки. Но безобидные ухаживания обернулись кошмаром.

«Признается мне в любви и даже пытался увезти меня куда-то на машине», — поведала Абдулова в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также она призналась, что он проявлял к ней агрессию и хотел скинуть ее в реку. Отметим, что пока Евгения сосредоточена на учебе. Она хочет поступить во ВГИК на режиссера. У дочки Абдулова большие творческие планы. Она мечтает, что войдет в историю кинематографа.

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Напомним, что Александр умер, когда его дочке было всего несколько месяцев. Он болел онкологическим заболеванием. Евгения знает его благодаря фото и фильмам, где актер снимался.