Евзеров рассказал, что Моргунова осуждала Пугачеву за сплетни: «Света никогда ни про кого за спиной не говорила»

Накануне умерла Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Друзья и коллеги с теплотой вспоминают о легендарном дикторе. Хорошо ее знал композитор Владимира Евзеров. Он вспомнил, что Моргунова всегда прекрасно чувствовала себя в компании, могла всех рассмешить.

По его словам, она знала русский язык, часто рассказывала анекдоты. Композитор подчеркнул, что она никогда не обсуждала друзей и знакомых. Именно за сплетни диктор осуждала Аллу Пугачеву.

Евзеров признался, что как-то после концерта Валерия Леонтьева в Кремле в его гримерке оказались друзья, включая Примадонну, Игоря Крутого и Моргунову. Сначала они веселились и пили игристое, а потом Алла Борисовна решила уехать.

«Пугачева засобиралась, и, прощаясь, говорит: «Все, пошла я, можете теперь про меня сплетничать!» На что Моргунова просто опешила: «Это как?» Алла оборачивается к ней: «Ой, Света! Приезжай ко мне на дачу, я тебе все расскажу про наш шоу-бизнес!» Но Моргунова отказалась: «Это же личное, так нельзя!» — поделился композитор.

Теперь Владимир уверен, что это было одно из множество хороших качеств Светланы Михайловны.

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