Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп на портрете с детьми: «Я устроила путаницу»

Кейт Миддлтон объяснила, что случилось. Фото: Global Look Press

42-летняя принцесса Уэльская прокомментировала громкий скандал. Кейт Миддлтон рассказала, что это она изменила фото, сделанное принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости перестала появляться на публике. Пока она проходит реабилитацию, поэтому не посещает официальные мероприятия. Но накануне принцесса Уэльская предстала на фото с сыновьями и дочкой. Кадры был опубликован ко Дню матери. 

Позже в окружении Миддлтон рассказали, что кадр сделал принц Уильям. Фотосессия прошла в коттедже Аделаиды в Виндзорском замке. На пользователи Сети, а также несколько международных фотоагентств  заподозрили, что фото обрабатывалось или даже могло быть сгенерировано нейросестью. 

Дело в том, что на руке восьмилетней Шарлотты пропал рукав. Оказалось, что эту часть тела скопировали с другой фотографии. Также ее волосы резко обрывались у плеча с правой стороны, хотя они более длинные. 

Ее юбка также выглядела странно, а застежка-молния на куртке Кэтрин просто обрывалась. В том, как выглядят 10-летний Джордж и пятилетний Луи, также заметили странности. Еще окна были замутнены, а плитка на входе словно поплыла и выглядела неестественно неровной. 

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В итоге Миддлтон прокомментировала скандал и призналась, что она пользовалась фотошопом. 

«Как и многие фотографы-любители, иногда я экспериментирую с редактированием. Я хотела бы извиниться за всю путаницу, которую вызвала наша семейная фотография, опубликованная вчера», — заявила принцесса Уэльская, пишет Daily Mail.

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