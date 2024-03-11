Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп на портрете с детьми: «Я устроила путаницу»

Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости перестала появляться на публике. Пока она проходит реабилитацию, поэтому не посещает официальные мероприятия. Но накануне принцесса Уэльская предстала на фото с сыновьями и дочкой. Кадры был опубликован ко Дню матери.

Позже в окружении Миддлтон рассказали, что кадр сделал принц Уильям. Фотосессия прошла в коттедже Аделаиды в Виндзорском замке. На пользователи Сети, а также несколько международных фотоагентств заподозрили, что фото обрабатывалось или даже могло быть сгенерировано нейросестью.

Дело в том, что на руке восьмилетней Шарлотты пропал рукав. Оказалось, что эту часть тела скопировали с другой фотографии. Также ее волосы резко обрывались у плеча с правой стороны, хотя они более длинные.

Ее юбка также выглядела странно, а застежка-молния на куртке Кэтрин просто обрывалась. В том, как выглядят 10-летний Джордж и пятилетний Луи, также заметили странности. Еще окна были замутнены, а плитка на входе словно поплыла и выглядела неестественно неровной.

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В итоге Миддлтон прокомментировала скандал и призналась, что она пользовалась фотошопом.