Дочка Тимати и Шишковой заявила, что хочет стать актрисой

Алена Шишкова растит дочку Алису от Тимати. Девочка скоро отметит 10-летие. Модель часто публикует снимки с наследницей. На этот раз она взяла ее с собой на интервью к Надежде Стрелец. Примечательно, что наследница рэпера сама отвечала на вопросы.

Она призналась, что обожает играть с братом Ратмиром, которого родила Анастасия Решетова. А сама Алена отметила, что они очень разные, хоть и дружат. Модель рассказала, что дочка жила с ней, а выходные проводила с бабушкой Симоной и с папой. Но недавно она купила квартиру, где делает ремонт, поэтому временно Алиса живет с папой и его новой возлюбленной Валей Ивановой.

По словам Шишковой, ее наследница ходит на множество кружков и растет сообразительной.

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«Я занимаюсь танцами, современным видом искусства, английским дополнительно. Вообще, я учусь в английской школе. Еще у меня есть русский, актерское мастерство. Еще шахматы есть. Когда мы ездим на отдых, то всегда ездим туда, где есть хорошие волны, чтобы можно было посерфить. Сейчас мы едем на мое занятие по балету. Мое главное занятие — актерское мастерство. Да, я хочу стать актрисой», — поделилась маленькая Алиса в YouTube-канале Надежды Стрелец.

Также дочка Тимати отметила, что папа у нее строгий, а мама ругалась на нее всего один раз. Также девочка призналась, что у нее хорошие отношения с бабушкой, но Симона также бывает строгой.