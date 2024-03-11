Любовь Успенская не явилась в суд по делу об иске Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства

Филипп Киркоров снова решил судиться. На этот раз он подал иск в суд на Любовь Успенскую. Оказалось, что певица назвала его женоненавистником в интервью Алене Жигаловой. Теперь артист требует, чтобы она выплатила моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей и также покрыла расходы, связанные с судебными разбирательствами, которые составили около 2 миллионов рублей. Но на первое заседание суда Любовь не приехала.

«В этом интервью Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться», — рассказал адвокат звезды Александр Добровинский.

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Он добавил, что певец подал иск о защите чести и достоинства, а второй иск будет касаться именно компенсации. Адвокат заявил, что пока обвиняема не выходила на связь, не извинялась и не пыталась уладить вопрос мирным путем. Следующее заседание суда, скорее всего, будет назначено на апрель, пишет KP.RU.

Напомним, что ранее сама Успенская была недовольна тем, как Киркоров стал защищать хирурга Тимура Хайдарова, с которым она готова была судиться из-за неудачной пластики.