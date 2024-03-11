Психолог Вероника Степанова заявила, что Алла Пугачева из-за депрессии нуждается в помощи экспертов

Алла Пугачева успела с наступлением весны сделать несколько заявлений, которые стали скандальными. Певица находится в Европе, где порой веселится с друзьями. Но пользователи Сети заметили, что 74-летняя артистка выглядит неважно. Примечательно, что психолог Вероника Степанова объяснила, что поведение Примадонны связано с ее состоянием. Она уверена, что если в скором времени певица не обратится к специалистам, то случится горе.

«Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Во избежание суицида рекомендую прибегнуть к принудительной госпитализации», — заявила Степанова.

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Также в обществе многие стали просить, чтобы Пугачеву признали иноагентом. Если это произойдет, то она может остаться без заработка и недвижимости. Дело в том, что имущественные и авторские права отчуждаемы, пишет KP.RU.