Таня Мусульбес объявила о беременности: «Уже пятый месяц»

Экс-участники «Дома-2» Татьяна Капаклы и Роман Капаклы сообщили поклонникам радостную новость. Уже совсем скоро они впервые станут мамой и папой.
В микроблоге обоих будущих родителей появились снимки, наглядно демонстрирующие, что Таня Мусульбес находится на внушительном сроке беременности. Пара приняла участие в фотосессии, чтобы запечатлеть столь прекрасный момент.
На снимках Рома Капаклы то нежно гладит округлившийся животик Тани Мусульбес, то нежно целует его.
Таня Мусульбес и Рома Капаклы. Фото: соцсети Тани Мусульбес
Таня и Рома признались, что очень счастливы находиться в статусе будущих родителей. Первенец пары появится на свет летом этого года.
«Я мечтала об этом столько времени, и вот уже пятый месяц малыш живет с нами. Сложно описать счастье, которое я испытываю, зная, что скоро у нас дома будет пополнение», — поделилась Таня Мусульбес эмоциями по случаю предстоящего материнства.
Стоит добавить, что поклонники Мусульбес и Капаклы уже давно начали подозревать Татьяну в беременности. Парочка предпочитала отмалчиваться, ожидая, вероятно, подходящего момента для важного сообщения. И вот он настал.