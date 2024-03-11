Таня Мусульбес объявила о беременности: «Уже пятый месяц»

Таня и Рома признались, что очень счастливы находиться в статусе будущих родителей. Первенец пары появится на свет летом этого года.

«Я мечтала об этом столько времени, и вот уже пятый месяц малыш живет с нами. Сложно описать счастье, которое я испытываю, зная, что скоро у нас дома будет пополнение», — поделилась Таня Мусульбес эмоциями по случаю предстоящего материнства.

Стоит добавить, что поклонники Мусульбес и Капаклы уже давно начали подозревать Татьяну в беременности. Парочка предпочитала отмалчиваться, ожидая, вероятно, подходящего момента для важного сообщения. И вот он настал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».