Марина Юдашкина воссоединилась с внуками в Дубае: «Как же мы скучали!»

Марина Юдашкина рассказала, что покинула Россию. Она отправилась в Дубай, где живет ее дочка Галина с семьей. Вдова модельера Валентина Юдашкина скучает в разлуке с внуками. Она первым делом провела время с семилетним Анатолием, пятилетним Аркадием и годовалой Агатой Ариеллой. В соцсети бизнесвумен выложила трогательный кадр, на котором держит за руку маленькую внучку и обнимает ее братьев.

«Вот я и прилетела к своим любимым внукам! Как же мы скучали!» — написала Марина.

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