Марина Юдашкина воссоединилась с внуками в Дубае: «Как же мы скучали!»

Марина Юдашкина рассказала, что покинула Россию. Она отправилась в Дубай, где живет ее дочка Галина с семьей. Вдова модельера Валентина Юдашкина скучает в разлуке с внуками. Она первым делом провела время с семилетним Анатолием, пятилетним Аркадием и годовалой Агатой Ариеллой. В соцсети бизнесвумен выложила трогательный кадр, на котором держит за руку маленькую внучку и обнимает ее братьев.
«Вот я и прилетела к своим любимым внукам! Как же мы скучали!» — написала Марина.
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Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Напомним, что Валентин Юдашкин умер в мае 2023 года. Для его семьи это стало большой утратой. Жена модельера нашла отраду в своих внуках. А дочка теперь возглавет Модный дом, созданный отцом.