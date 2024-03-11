Модель Алена Шишкова призналась, что часто общается с 20-летней возлюбленной Тимати

Тимати уже около двух лет состоит в отношениях с 20-летней моделью Валей Ивановой. Он подарил ей недавно вторую машину. Его большой любовью была Алена Шишкова. Они давно расстались. В новом интервью блондинка рассказала, что ее знакомство с рэпером случилось на съемках клипа, а потом он стал за ней ухаживать. Она подчеркнула, что была капризной, но все же они были счастливы.

Модель родила дочку Алису, и вскоре отношения разладились. Она пояснила, что на тот момент в жизни Тимати уже появилась Анастасия Решетова. Шишкова не стала отрицать, что с ней у нее отношения остались холодными, так как где-то глубокого в сердце осталась обида.

Хоть Решетова и родила от артиста сына Ратмира, с ней он тоже расстался. С его новой возлюбленной Алена смогла подружиться. Она рассказала, что дочка временно живет с отцом, поэтому ей приходится часто ездить домой к рэперу.

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